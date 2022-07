Le grand modèle d'iPhone 14 pourrait avoir du retard

Selon les rumeurs, la gamme des prochains iPhone SE composerait de deux modèles de 6,1 pouces (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et de deux modèles de 6,7 pouces (iPhone 14 Max ou Plus et iPhone 14 Pro Max). Le leaker et analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants, spécialiste du marché des affichages et ayant donné à plusieurs reprises des informations qui se sont avérées par la suite,, avec des volumes trois fois moins importants que pour l'iPhone 14 Pro Max.En effet,, la version non Pro ne disposant pas du taux de rafraîchissement variable ProMotion (et pourrait également se distinguer par la présence d'une encoche pour Face ID, contre deux perforations pour la version Pro). L'iPhone 14 Max/Plus pourrait avoir un certain succès (avec un tarif ajusté), permettant aux utilisateurs de disposer de la plus grande taille d'écran sans devoir payer le tarif du modèle le plus haut de gamme. Il se pourrait toutefois que les stocks soient restreints au lancement, ou même que ce modèle n'arrive que dans un second temps (ce qui permettrait de pousser les ventes de l'iPhone 14 Pro Max ?).