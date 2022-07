Amazon Prime Vidéo prépare une importante refonte de son interface !

super carrousels

En effet, l'application est assez sommaire, certains diraient peu séduisante ou intuitive (ne serait-ce que la recherche d'informations dans les sous menus ou certaines options de base).Mais devant la concurrence, Amazon semble enfin décidée à y remédier et devrait lancer très prochainement,(SmartTV, Fire TV , Roku, Apple TV , Android TV et les consoles de jeux). DLa navigation serait déplacée sur le côté gauche de l'écran, les icônes seraient présentées à la verticale (un peu comme le dock ?) :et. On trouverait un classement Top 10 sur l'écran d'accueil et(avec une pastille bleue / sac de pièces).La plateforme proposerait de nombreux(avec descomprenant une image / affiche qui se transforme en aperçu vidéo lorsqu'on survole une sélection). A cela,