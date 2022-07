OmniFocus 3 prend désormais en charge le Contrôle vocal sur macOS et iOS/iPadOS

Getting Things Done

Nous pensons qu'il est important de rendre OmniFocus efficace quelle que soit la manière dont vous souhaitez l'utiliser, que ce soit à l'aide d'un clavier et d'une souris, d'un écran tactile, d'une montre, d'un navigateur Web ou simplement à la voix.

Basée sur la méthode(GTD),. Cette fonctionnalité d'accessibilité (qui n'a rien à voir avec Siri et qui est accessible via les paramètres d'accessibilité depuis macOS Catalina et iOS/PadOS 13) permet de prendre le contrôle du logiciel à la voix. Il sera ainsi possible de sélectionner un événement, de modifier les informations et réglages, de marquer une tâche comme effectuée, ou encore d'obtenir un résumé des tâches de la journée.L'application nécessite 73,9 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 11.0 minimum et 173,5 Mo d'espace de stockage libre su un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.0 minimum. Le programme propose une version d'essai de 14 jours, il faudra ensuite opter pour un abonnement via les achats intégrés à 10,49 euros par mois pour en profiter pleinement.