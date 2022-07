Dell abandonne le pratique Mobile Connect (gestion des iPhone sur Windows)

. Le service ne sera plus disponible au téléchargement dès le 31 juillet prochain et totalement désactivé le 30 novembre 2022 (30 novembre et 31 janvier pour les US, le Canada et le Japon). Pour rappel, Mobile Connect (qui prenait en charge les iPhone contrairement à la solution Phone Link intégrée à Windows 10/11) permettait d'afficher l'écran de leur smartphone sur les ordinateurs Dell/Alienware, de recevoir les notifications, de répondre aux messages et d'échanger plus simplement des données (photos, vidéos et autres fichiers) entre les deux périphériques.