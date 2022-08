Des rares images de Pegasus, ce logiciel qui pirate des iPhone

LockDown

En effet,, sans que son propriétaire ne puisse le savoir. Plusieurs gouvernements ont été la cible de ce logiciel, dont on ne connait sans doute qu'une partie de ses usages.Jusque là,, et ses accès très limités. Mais durant l'enquête entourant l'affaire, des captures d'écrans commencent à émerger. Ces dernières ont été publiées par le journal israélien Haaretz -même les journalistes ne savent pas s'il s'agit de la même version que celle utilisée récemment, car elles dates de plusieurs années déjà.Rappelons que. Pour contrer ces activités, Apple a non seulement porté plainte mais aussi développé un modequi permettrait de se protéger contre ce type d'attaque (mais au prix de nombreuses restrictions).Aujourd'hui, même si la faille a été bouchée,ou gouvernementales, qui agissent de la même façon. L'occasion de rappeler qu'aucun dispositif, aussi sécurisé soit-il, n'est réellement inviolable.