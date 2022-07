Suisse : Apple très présente cette année pour améliorer les données de cartes et les photos

Google StreetView

Après un échange avec l’un des conducteurs, 5 voitures Apple Maps immatriculées en Allemagne sont actuellement à Genève pour cartographier la ville et ses environs et enrichir les données récoltées à ce jour et les derniers relevés effectués l’année dernière. Les équipes en question étaient en Suisse alémanique les mois précédents pour quadriller des villes telles que Zurich, Saint-Gall, Berne ainsi que Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel pour la partie Suisse Romande. Les Apple Maps « Car » resteront environs une semaine sur Genève pour finaliser leur mission de récolte de données.

Comme nous le signale Marc (qui gagne 1 mois VIP ), Genève est actuellement ciblée par les équipes d'Apple :Signalons que ces travaux permettent égalementet de proposer une expérience utilisateur bien plus complète qu'actuellement. La qualité des images d'Apple est également bien supérieure à celle de Google sur les prises de vue.