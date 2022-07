Les nouvelles cartes de Plans sont disponibles en France (et aussi à Monaco)

permettre aux utilisateurs partout dans le monde de visiter les villes de France depuis chez eux

Au menu, les utilisateurs auront accès à une, et des points de repère en trois dimensions.Outre la nouvelle cartographie, l'application entend se doter d'options permettant deplus sérieusement Google Maps, en offrant une. On trouve ainsi des fonctionnalités améliorées comme la, le, avec des indications plus fluides et plus précises comme des(les limitations de vitesse sont enfin dispo !). Il est possible de communiquer son heure d’arrivée estimée à ses proches ou ses collègues, d'un simple geste ou via Siri (). Les proches peuvent alorsle trajet de l’utilisateur, et recevoir une estimation actualisée en cas de retard.Désormais, on peut visualiser les rues de manière interactive et en haute résolution avec des photos en 3D, et ce, de manière fluide et ininterrompue grâce à. Comme chez Google, cette dernière vaBonne nouvelle également,: avec des itinéraires en réalité augmentée dans les rues de Lyon, Marseille, Nice et Paris. Pour cela, il suffit de scanner les bâtiments de la zone avec son iPhone pour que l'application identifie l'endroit et leur fournit des indications détaillées.Pour autant, les versions française et monégasque ne bénéficient pas encore de toutes les améliorations, notamment la faculté de voir les, qui permet aux utilisateurs d’explorer les quartiers, les zones commerciales, les bâtiments et d’autres points d’intérêt avec un niveau de détail très poussé. De même, il reste à attendre Favoris, Flyover, Plans d’intérieur ou Etat des vols.Désormais, ces ajouts, qui vont concerner, représentent la troisième plus grande expansion à ce jour, au niveau de la couverture. Avec cette étape,