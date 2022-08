Environnement : la France arrivera-t-elle à responsabiliser les conducteurs automobiles ? [sondage]

services numériques d'assistance au déplacement

rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel

la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport

l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie

pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo

130 km/h à 110 km/h sur autoroute réduit sa consommation de 20 %

Le nouvel article D.1115-21 du Code des transports !

Entre réchauffement climatique et crise énergétique, force est de constater que certaines améliorations doivent être apportées.(les 35 heures et de nombreux textes en droit du travail, la biodiversité, l’enfouissement des déchets radioactifs, loi Justice, voitures autonomes...).Ces dernières sont désormais tenues d'afficher les quantités de gaz à effet de serre rejetées lors de chaque trajet, ou encore suggérer aux utilisateurs des alternatives moins polluantes qu'un trajet en voiture. Il s'agit en effet de sensibiliser le public en matière environnementale.Pourle public, les Navigation Waze & Trafic Live ou encore Mappy - vont devoir, et, et ce,En pratique, lorsqu'on planifiera un trajet, le résultat devra donc afficher -entre autres- une, les quantités de(comme les oxydes d'azote ou les particules fines).Par ailleurs, pour les gaz à effet de serre, il faudra aussi préciser. Dans lesur les indications à apporter au niveau de cette dernière, il faudra aussi préciserA partir de décembre 2022,, comme(qu'on peut déjà entendre à la radio ou à la TV) ou encore des indications sur la vitesse, comme passer deaccompagnés du petit hashtag qui va bien #SeDéplacerMoinsPolluer.La liste est, un peu trop même., ou encore si -comme les petites lignes dans les contrats ou les messages sur les paquets de cigarette ou les boissons alcoolisées-...Certains pourront s'interroger sur lade ce genre de texte et si une démarche plus pragmatique ne serait pas préférable, comme le développement en ville des bornes pour recharger son véhicule électrique, la sécurisation de certaines rues pour encourager les déplacements à pieds ou en vélo... C'est également l'occasion de vous demander si vous êtes sensibles à ce genre de textes ou si vous préféreriez une autre initiative qu'une loi !