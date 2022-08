Le Sleep Analyzer (détection de l'apnée du sommeil) de Withings à 95€ (-34€)

l’apnée du sommeil n’est généralement pas détectée car les tests actuels de détection se limitent aux milieux cliniques et aux laboratoires du sommeil.

et viendra prendre la relève du modèle antérieur (le sleep , encore disponible au catalogue, dont vous pouvez retrouver notre test ici ). Validé à la suite d’une étude clinique et bénéficiant du marquage CE médical, cet objet connecté permet le dépistage des apnées du sommeil, touchant près de 5% de la population adulte française.Souvent mal diagnostiquée (85% des apnéiques ne sont pas détectés),. Une personne souffrant d’apnées du sommeil aurait jusqu'à cinq fois plus de risques de développer une maladie coronarienne. Les différentes mesures seront accessibles au sein de l'application Santé d'iOS.Développée par le professeur, médecin spécialiste du sommeil au sein du laboratoire du sommeil de l'hôpital Paris-Béclère,. Selon le dirigeant de Withings, Le Sleep Analyzer de Withings à 95,80€ au lieu de 129,95€