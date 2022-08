WhatsApp propose jusqu'à 2,5 jours pour supprimer ses messages envoyés !

La question de l'édition et de la suppression des messages ne finit pas de faire couler de l'encre. Apparemment, Meta prend le contre-pied direct d'Apple mais cela n'est pas très étonnant. Si Apple tend à réduire au maximum le délai pendant lequel toute modification / tout retrait est possible, WhatsApp adopte la démarche inverse et propose de supprimer des messages dans les deux jours et 12 heures après leur envoi. Soit largement plus que le régime actuel, qui était de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes ! Cette possibilité est ouverte pour tous les utilisateurs avec la dernière mise à jour, aussi bien pour les chats privés que les groupes.