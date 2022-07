Ils récupèrent le numéro d’Angela Merkel pour pirater le compte WhatsApp de Christine Lagarde

qu'il y a eu récemment une tentative de cyberattaque impliquant la présidente. Elle a été identifiée et stoppée rapidement. Aucune information n'a été compromise. Nous n'avons plus rien à dire car une enquête est en cours

la relation de confiance entre deux personnalités politiques haut placées

. Pour cela, les individus ont poussé loin puisqu'ils ont en effet usurpé le numéro de téléphone et l’identité d’(tant qu'à faire).. Face à cette demande plutôt inhabituelle, Christine Lagarde a eu quelques doutes et a eu une réaction très logique en de pareilles circonstances : elle aAngela Merkel, découvrant ainsi le pot aux roses !Apparemment, les pirates voulaient récupérerlié au numéro de téléphone de Christine Lagarde, afin de contacter d’autres personnes et obtenir certaines informations. Un porte parole de la BCE s’est contenté de confirmerIl est désormais question est de savoir comment le véritable numéro d’Angela Merkel a été récupéré.