App Store : Apple et Epic Games s'affronteront à nouveau en justice le 21 octobre

d'étouffer la concurrence

Le sort en sera jeté le, date retenue pour l'audience à San Francisco. Et, il faudra faire vite, les avocats des parties ne disposeront en effet que depour leur plaidoirie. A cette occasion, d'autres intervenants pourront être entendus comme la division antitrust du ministère de la Justice (DOJ), ainsi qu'une possible délégation représentant 35 procureurs généraux de l'État. Ces derniers seraient plutôt contre Apple, la soupçonnant. Pour rappel, tout avait commencé le 13 août 2020 lorsqu'Epic Games avait décidé de passer outre les CGU de l' App Store pour dénoncer le principe et le montant des commissions, entrainant la suspension de Fortnite et de son compte développeur.