Et si Apple mettait de la pub un peu partout ? (App Store, Plans, Livres, Podcast, TV...)

En effet, si la tendance est forte pour Netflix ou Disney+, Apple ne travaille pas seulement sur ses produits et services traditionnels, mais aussi entend développer d’autres moyens de se procurer des. Et pas des moindres puisqu'il est question de plusieurs milliards de dollars.Depuis quelques temps, elle planche sur son, qui lui a d’ailleurs rapportédepuis le début de l’année. Et Todd Teresi -- entend bien aller au delà ! Dans une note de recherche, Wamsi Mohan -BofA Global Research- s'était penché récemment sur le potentiel de l'activité publicitaire de la Pomme. Pour ce dernier, au cours de l'exercice comptable actuel,provenant des annonces de recherche dans l'App Store , un total qui pourrait atteindre 9,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024.D’après, Apple viserait. Pour cela, il lui faudrait booster les sources actuelles de revenus. Jusqu’à présent, ces dernières se composent des annonces de recherche de l' App Store , celles danset une part des publicités pendant les MLB -, l'un sur la page d'accueil, l'autre sur les pages de chaque application. Pour rappel, elle dispose de deux emplacements dédiés, le premier dans l'onglet principalet le second dans les résultats de cette dernière.. De même, Apple TV+ pourrait générer de la publicité à plusieurs niveaux (une formule financée par la pub ?). Toutefois, il ne s'attend pas à qu'Apple se plonge bientôt dans la diffusion de publicités à l'intérieur d'applications tierces, et rappelle qu'elle aDe même, après avoir tantle poids de la publicité sur certaines plateformes (Facebook en tête),, surtout avec sa stratégie en matière de confidentialité (notamment la transparence du suivi des applications). De même par rapport à ses utilisateurs,si elle va trop loin avec l'insertion de publicités au sein de son écosystème et de ses produits. Un de ses arguments repose en effet sur le caractère premium (la qualité et le prix !) qui garantit une expérience sans pub...