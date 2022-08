Que pensez-vous de la pub sur Plans (début 2023) ?

Aujourd'hui

les intégrations sont déjà en cours de développement pour lancer des annonces de recherche dans l'application Apple Maps, et nous devrions commencer à les voir mis en œuvre dans le courant de l'année prochaine

burgers

frites

. En effet, en raison de certaines difficultés contextuelles, beaucoup se tournent vers d'autres moyens de financement, et proposent -ou envisagent de le faire- des abonnements moins chers financés par la pub.Jusqu’à présent, ces revenus publicitaires proviennent. A cela, vont s'ajouter prochainement deux nouveaux encarts au sein de son magasin d'application, l'un sur la page d'accueil, l'autre sur les pages de chaque application. Pour rappel, elle dispose de deux emplacements dédiés, le premier dans l'onglet principalet le second dans lesde cette dernière.C'est en effet ce que soutient depuis huit jours, Mark Gurman de. Il l'a d'ailleurs rappelé hier dans sa newsletter dominicale , estimant queIl ne s'agirait pas de bandeaux classiques que l'on peut voir sur les sites Web (on imagine mal la navigation en pleine conduite d'un véihicule), mais plutôt d'une mise en avant de certains(autrement dit, il ne s'agirait pas de modifier l'expérience utilisateur). Par exemple, une chaîne de fastfood pourrait payer Apple pour apparaître en tête des propositions, quand l'utilisateur taperait certains mots clés, commeou. Comme sur l'App Store, on pourrait imaginer que ces dernières pourraient être différenciées des autres résultats par une petite icône.Mais là encore certains pourraient se sentir mal à l'aise avec cette démarche publicitaire qui ne colle pas vraiment avec la politique de qualité d'Apple.