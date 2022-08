Apple aurait fini de travailler sur iOS 16 (à temps pour la keynote du 7 septembre ?)

les ingénieurs d'Apple ont terminé de travailler sur iOS 16

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

Petit rappel chronologique :



iPhone 4S : annoncé le 4 octobre 2011 ; sorti le 14 octobre

iPhone 5 : annoncé le 12 septembre 2012 ; sorti le 21 septembre

iPhone 5S : annoncé le 10 septembre 2013 ; sorti le 20 septembre

iPhone 6 : annoncé le 9 septembre 2014 ; sorti le 19 septembre

iPhone 6S annoncé le 9 septembre 2015 ; sorti le 25 septembre

iPhone 7 : annoncé le 7 septembre 2016 ; sorti le 16 septembre

iPhone 8 : annoncé le 12 septembre 2017 ; sorti le 22 septembre

iPhone X : annoncé le 12 septembre 2017 ; sorti le 3 novembre

iPhone XS : annoncé le 12 septembre 2018 ; sorti le 21 septembre

iPhone 11 : annoncé le 10 septembre 2019 ; sorti le 20 septembre

iPhone 12 : annoncé le 13 octobre 2020 ; sorti le 23 octobre

iPhone 13 : annoncé le 14 septembre 2021 ; sorti le 24 septembre

! Aussi, comme chaque année à la même période, les spéculations comme les rumeurs vont bon train. Dans sa dernière édition de, Mark Gurman revient sur le calendrier de sortie des prochains systèmes d'Apple.Ainsi iOS 16 et watchOS 9 sortiront comme prévu en septembre pour accompagner les nouveaux produits. Il affirme même que, et ce,. Pour rappel le nouveau système va proposer de nouvelles personnalisation de l'écran d'accueil, des fonctions éditions ou suppressions pour iMessage et Mail, le retour du pourcentage de batterie pour certains iPhone doté de FaceID...MaisCette sortie pourrait peut-être accompagner de nouveaux produits. Il espère ainsi un nouvel iPad Pro (un iPad Pro 11 pouces avec un écran LCD et un iPad Pro 12,9 pouces miniLED). Dans les rumeurs du jour,(la version la moins chère de ses tablettes). Cet iPad 10 (nom de code J272) sera doté d'un port USB-C, d'un écran Retina (comme l'iPad Air) et d’une puce A14 Bionic. La dalle pourrait être légèrement plus grande et passer à 10,5 pouces ou même à 10,9 pouces.A cela pourraient s’ajouter un Mac mini M2 ou encore des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 également). Pour rappel, d'après sa boule de cristal, il a prévu une. Si cette date était retenue, les invitations pourraient arriver au moins une semaine avant...