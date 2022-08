iOS : comment bien paramétrer la fonction "Toucher le dos de l'iPhone"

Toucher le dos de l’appareil

Back Tap

Pour, il faut se rendre dans, aller tout en bas et appuyer sur. On trouve deux possibilités de paramétrage :ou. Précisons que -par défaut- la première renvoie au centre de notification et la seconde au centre de contrôle. A l'utilisation, il convient de faire attention car la commande est plutôt sensible et a tendance à s'exécuter lorsqu'on pose l'iPhone sans trop de douceur.Dans iOS 16, il n'existe pas de modification pour le moment. On retrouve toujours la présentation aménagée sous iOS 15, avec un classement sous plusieurs thèmes :(Appareil Photo, Volume, Capture d'écran, Centre de contrôle, Secouer...), des actions propres à(Assistive Touch, Détection des personnes, Filtres de couleur, Inversion intelligente, VoiceOver...),(Vers le bas ou vers le haut), et enfin(lancer Mac4ever, Music Quiz, Nouvelle note ou Vérifier l'état d'une commande).