iOS 16 permettra de supprimer l’app Wallet !

Wallet

Capture iOS 16.1 bêta 7

C’est en effet ce qui se cache dans le code de la septième bêta et qui a été découvert par nos confrères US . Cette nouveauté se retrouve également dans la bêta d'iPadOS 16.1, qu'Apple a officiellement repoussé à cet automne (voir ici ).Avec le prochain système de l' iPhone . Certains verront là, une réponse plus ou moins forcée de la firme aux nombreuses critiques en matière de concurrence déloyale et d'applications pré-installées.Pour cela, il suffit d'un appui long pour faire sortir le sous menu que propose l'application et de sélectionner. Pour rappel, depuis iOS 10, les utilisateurs peuvent ainsi. Il sera toujours possible de les réinstaller ultérieurement via l' App Store