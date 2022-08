Deux semaines avant l’iPhone 14, à combien Apple reprend votre iPhone ?

L'initiative est certes plus simple et directe, mais, en contrepartie, moins avantageuse financièrement.À chaque renouvellement d’une gamme,. Ainsi on constate que l’ iPhone SE (2e génération) se négocie jusqu’à 165 € (contre 185€ à la sortie de l’iPhone SE3 et 190€ en septembre 2021). Les iPhone 12 s’en sortent le mieux au niveau de laavec l ’iPhone 12 Pro Max repris jusqu’à 570€ (mais il perd tout de même en quelques mois, puisqu’il s’échangeait à 645€ au printemps dernier et bien sûr au plus fort à 715€ en septembre dernier). Et il est probable que l’ajout de l’iPhone 13 au programme tire encore plus les prix vers le bas !De son côté,(la baisse la moins importante). Toutefois, il faut s'attendre à quelques surprises sur les tarifs. Actuellement, il est ainsi possible d'obtenir jusqu'à 160 € avec un iPhone X et même jusqu’à 185 € pour l’ iPhone XR, voire 205 € pour le XS.