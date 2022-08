iOS : comment configurer des piles intelligentes de widgets sur son écran d'accueil ?

Aujourd'hui

Ces dernières permettent de tenir compte des apps les plus utilisées tout en optimisant l’espace sur votre écran d'accueil et dans la vuePour y accéder, il suffit d'unsur n'importe quel endroit de l'écran ou sur une application. Les icônes se mettent à trembler et, en cliquant sur le signe, la fenêtre de paramétrage apparait, avec. Cette dernière regroupe les apps les plus utilisées et qui se place où vous voulez en haut / en bas / au milieu de n’importe quel écran.Pour la modifier, il suffit de sélectionner un widget et de le faire glisser sur un autre pour que les deux se superposent et forment une. On peut alors choisir sa forme : un carré, un rectangle ou une petite fenêtre avec ou sans prévisualisation.Une fois son choix effectué, il suffira de le valider en appuyant suren haut à droite de l’écran. Pour naviguer entre les widgets empilés, il faudra juste balayer verticalement pour les faire défiler.Comme toujours, pour en savoir plus sur ce sujet, Apple conseille la lecture d’un de ses articles : Utilisez des widgets sur votre iPhone et iPod touch