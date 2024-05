iOS 18 : des serveurs Apple Silicon pour l'IA !

Des serveurs Apple Silicon pour l'IA d'iOS 18

La société place des puces haut de gamme – similaires à celles qu’elle a conçues pour Mac – dans des serveurs de cloud computing conçus pour traiter les tâches d’IA les plus avancées des appareils Apple, selon des personnes proches du dossier. Les fonctionnalités plus simples liées à l'IA seront traitées directement sur les iPhones, iPads et Macs, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le plan est encore secret .

Tout ne sera pas traité en local

Après la présentation des puces M4 et leur intégration au sein des nouveaux iPad Pro, tous les yeux se tournent vers la WWDC 2024 et ses annonces quant à l'intégration de l'IA au sein des prochaines versions d'iOS, iPadOS, et macOS. Après le Wall Street Journal en début de semaine, c'est désormais au tour de Bloomberg via le très bien renseigné Mark Gurman d'avancer queSi Apple entend bien proposer un traitement en local sur les iPhone, iPad et Mac,. Afin de pouvoir rassurer les utilisateurs qui verront leurs données partir dans le cloud afin d'être traitées par les algorithmes, Apple devrait s'appuyer sur ses propres serveurs équipés de puces M2 Ultra au lancement, le temps que les versions M4 soient finalisées.Apple compterait sur ce traitement via ses propres serveurs et puces pour renforcer la confidentialité des données. Reste à savoiret apaiser certains clients qui pourraient s'inquiéter de voir leurs données quitter le cocon rassurant de leurs appareils.Il ne faut toutefois pas oublier que, et que les requêtes adressées à Siri nécessitent parfois d'interroger des serveurs. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas l'assistant virtuel d'Apple de vous donner une réponse totalement à côté de la plaque une fois sur deux. Espérons que nous aurons une avancée sur ce point au sein des prochaines moutures des OS de Cupertino.