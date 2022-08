Développement : Apple propose désormais des abonnements Xcode Cloud

, la plateforme d'outils et d'API. Pour rappel, Cupertino a proposé ce dernier pour simplifier le processus de développement, créer des applications dans le cloud, ou encore de tester les programmes via TestFlight. Disponible en version finale depuis la WWDC 2022,: 100 heures à 49,99 dollars, 250 heures à 99,99 dollars et 1000 heures à 399,99 dollars. Pour ce lancement, Apple propose-sans frais supplémentaires-, et ce, jusqu'à la fin de 2023. À partir de 2024, ce pack coûtera 14,99 dollars par mois. Si les développeurs ont besoin d'heures supplémentaires, ils pourront les acheter via l'application Apple Developer pour iPhone et iPad.