iPhone 14/14 Plus : A15, photos/vidéos améliorées, dispo le 16 septembre dès 1019€

Comme les rumeurs l'avaient prédit, la nouvelle gamme se compose de(comme les versions Max). La luminosité atteint cette année 1 200 nits (comme sur la gamme Pro de l'année dernière) et l'encoche est toujours de la partie.Comme prévu,que l'on retrouve au sein des iPhone 13 Pro (les iPhone 13 se contentent de 4 cœurs GPU), et se déclinent en Midnight, Starlight, Bleu, Purple, et Product Red.Comme chaque année, des améliorations ont été apportées aux capteurs afin d'offrir de meilleures performances en photo et en vidéo (meilleure stabilisation). Le capteur grand angle principal 12MP ouvre à ƒ1.5 (laissant entrer 49% de lumière en plus, Apple indiquant que l'iPhone 14 est environ 2 fois plus performant en basse lumière que la génération précédente) et la caméra frontale (ouvrant à ƒ1.9) dispose pour la première fois d'un autofocus.Les iPhone 14 prendront en charge la détection d'accident (comme les Apple Watch) et(d'ailleurs la SIM physique ne sera plus disponible aux US, à voir pour le reste du monde).Grande nouveauté,(cela prendra environ 15 secondes), permettant aux secours de localiser la victime en temps réel. Cette fonctionnalité sera lancée en novembre prochain (2 ans seront offerts, il faudra surement mettre la main au portefeuille par la suite) et uniquement aux US et au Canada dans un premier temps., avec de premières livraisons prévues pour le 16 septembre pour l'iPhone 14 (dès 1019€) et le 7 octobre pour l'iPhone 14 Plus (dès 1169€).