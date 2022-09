iPhone 14 : le ProRes toujours réservé aux modèles de 256Go minimum

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max prennent en charge l’enregistrement vidéo ProRes dans l’app Appareil photo à une résolution de 1080p à 30 i/s avec l’option de stockage de 128 Go et jusqu’en 4K à 30 i/s avec les options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Un bridage purement logiciel

En effet, comme on peut le lire dans les petites lignes du communiqué de presse,Pour rappel,, facilitant ainsi les traitements en post-production. Revers de la médaille, les débits sont très élevés, avec tous les inconvénients que cela engendre.Difficile de comprendre une telle restriction, a priori purement logicielle :, car une minute de ProRes nécessite 1,7Go de stockage en 1080p et 6Go en 4K. Autre possibilité, la version 128Go ne proposerait pas les débits suffisants pour l'enregistrement en direct, mais cela nous semble peu probable sur ce type d'appareil.Reste que, en l'absence d'enregistreur externe et de capacités dépassant 1To sur les modèles haut-de-gamme. Je serais curieux de savoir qui utilise réellement cela en production, en dehors de quelques tests ici et là.