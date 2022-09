Réglages

La nouvelle version d'iOS cache bien son jeu et dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas été dévoilées lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2022. Ainsi,. L'option est désactivée par défaut et il faudra se rendre dans lesd'iOS 16, puis dans la section, avant de sélectionner la ligneet d'activer l'option. Le Taptic Engine d'Apple étant plutôt performant, ce mode est assez agréable (ce n'est pas toujours le cas sur certains téléphones moins haut de gamme, sur lesquels la fonction est toutefois disponible depuis des lustres) et permet de ressentir lorsqu'une touche a été activée.