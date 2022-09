iOS 16 : avez-vous installé des widgets sur l'écran verrouillé ?

Les widgets de Widgetsmith

Personnalisation de l'écran verrouillé

Personnaliser

Paramétrer ses notifications

Faire disparaitre le champ de recherche

Les widgets de CARROT Weather: Alerts & Radar

Ces derniers sont disponibles soit en ligne (à glisser au dessus de l'heure), soit en carré / rectangle (à coller sous l'heure).. En effet, toutes les applications ne sont pas encore au point (hormis celles d'Apple).Pour rappel, Apple a quelque peu chamboulé sa présentation. Aménager son écran verrouillé peut s’avérer toutefois un. La fonction est accessible rapidement par un appui prolongé sur l'écran de verrouillage, faisant ainsi apparaître un bouton. En cliquant sur les champs au dessus et en dessous de l'heure (on peut aussi en paramétrer la police).Ici on a installé Plant Daddy — Water Reminders (pour se rappeler de ne pas trop arroser certains végétaux) et My Lunar New Year - Countdown (qui indique les signes des calendriers lunaires, le nombre de jours...).(il faut les balayer vers le haut). Il est possible de réduire l'embouteillage qui peut apparaître sur son écran de verrouillage et profiter un peu plus de son fond d'écran (et d'optimiser le temps passé à le personnaliser). Dans l'application Réglages > Notifications, on peut choisir parmi trois modes de présentation : Nombre, Pile (par défaut), ou encore Liste.Celui-ci peut toutefois être désactivé pour retrouver les petits points habituels. Pour cela, il faut se rendre dans l'application Réglages > Ecran d'accueil > Recherche > Afficher sur l'écran d'accueil. On trouvera là un bouton pour activer ou pas la fonction, ainsi que d'autres personnalisations concernant le téléchargement d'applications ou la gestion de la Bibliothèque d'apps.Aussi, l'occasion est parfaite de vous demander votre ressenti après une semaine d'utilisation (ou plus pour certains) :N'hésitez pas à nous laisser un commentaire !