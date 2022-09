iOS 16.1 : toutes les nouveautés ! (Personnalisation, Wallet, Pourcentage de batterie...)

Clean energy charging

réduire son empreinte carbone

chargeant sélectivement lorsque l'électricité à faible émission de carbone est disponible

Suppression de Wallet

Encore plus personnalisations de l'écran de verrouillage

Personnaliser

Pourcentage de batterie

Live Activities

Matter

Matter Accessories

Réglages

Découverte en début de semaine Dans un effort de sobriété économique, Cupertino précise que cette fonctionnalité vise àenIl s'agit également dedurant les pics / faire preuve d'économie etplutôt la charge pour des périodes de faible consommation (généralement la nuit). Pour le moment, cette fonction devrait être réservée aux Etats-Unis.Apple ajoute. En pratique, cela impliquera qu’il ne seradifférentes, y compris Apple Pay, Apple Cash et Apple Card.Ainsi, il est désormais possible de supprimer les apps Wallet, Localiser, Santé et Horloge.Pour rappel, depuis iOS 10, les utilisateurs peuvent ainsi enlever Calculatrice, Calendrier, Mail, Musique, Notes et Podcasts. Il sera toujours possible de les réinstaller ultérieurement via l'App Store.Fonction phare d'iOS 16, la personnalisation de l’écran de verrouillage peut s’avérer un. Accessible rapidement par un appui prolongé sur l'écran de verrouillage, elle permet de faire apparaître un boutonDésormais, leapparentes : l'une pour personnaliser le fond d'écran de verrouillage et l'autre pour personnaliser le fond d'écran de l'écran d'accueil. Ce choix se faisait à la fin avec iOS 16.Privés de l’icône pourcentage de batterie avec iOS 16,. Tous les iPhone dotés de Face ID ont ainsi accès à cette fonction (voir ici ).Elle a d'ailleurs partagé des informations sur la page des développeurs, précisant que l'API ActivityKit est disponible afin que les développeurs puissent commencer à intégrer des activités en direct dans leurs applications.Ces dernières s'afficheront sur l'écran de verrouillage et fourniront des. De par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais dévolu aux notifications.Pendant la WWDC, Apple a montré comment cespourront être utilisées pour suivre la distance d'un trajet via Uber, d'uneou les scores pour un match de foot en cours. A noter que lesne fonctionnent pas pour le moment et seront disponibles via une mise à jour logicielle un peu plus tard cette année.Les versions bêta d'iOS 16.1 et d'iPadOS 16.1 qui ont été publiées aux développeurs hier soir ajoutent également une nouvelle sectionà l'application