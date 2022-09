Streets of Rage 4 sur iPhone : le multijoueur est dispo (et gratuit) !

Streets of Rage 4

Jumeaux-Y

Beats Them All

Le studio hexagonal -plébiscité par la presse mondiale pour son travail autour de ce titre phare des années 90 sur MegDrive- publie ce soir la mise à jour tant attendue ! C'est depuis Montpellier que DotEmu dévoile les contours deAxel, Blaze, Adam et ses amis sont donc de retour pour défendre Wood Oak City. Il est désormaisou sur le jeu original. Un mode battle permet même de faire un petit face à face pour tester vos techniques de combat dans les 12 niveaux de la campagne solo.Parmi les autres nouveautés de cette version, on notera, ou encore la possibilité de s'affronter entre iOS et Android. En revanche, vous ne pourrez pas affronter des PC ou des joueurs sur console.Pour rappel,. Vous possédez plusieurs vies et il est possible d'en récupérer tout au long du jeu via un système de points ou de récompenses (pommes, poulets...). Histoire de pimenter l'aventure, des boss apparaissent régulièrement, notamment en fin de chaque niveau.Je vous conseille quand-même une manette de jeux type PS5 car le tactile n'est jamais idéal pour la précision des combats.