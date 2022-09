L'app Apple Store affichera deux nouveaux encarts publicitaires avant Noël !

Aujourd'hui

Les applications sont plus importantes que jamais - pour les consommateurs et pour les marques. Et, avec de nouvelles opportunités qui arrivent sur Apple Search Ads, vous pouvez promouvoir vos applications sur l'App Store pour engager encore plus de clients pendant les fêtes de fin d'année. Rejoignez notre webinaire pour obtenir des informations pour vous aider à planifier votre stratégie de promotion d'applications de fin d'année. Nous avons hâte de vous voir.

Par la suite, on avait appris qu'elle entendait -comme beaucoup- développer son activité publicitaire en ajoutant deux nouveaux encarts, l'un sur la page d'accueil, l'autre sur lesEn effet, certains développeurs ont reçu une invitation d'Apple pour, qui aura lieu le 21 septembre. Cette dernière mentionne de nouveaux placements dans l'app iOS de App Store, quiPour rappel, la firme californienne ne dispose actuellement que de, le premier dans l'onglet principalet le second dans lesde cette dernière. Les nouveaux encarts seraient. Cette démarche n'est évidemment pas neutre, elle permettra certes aux développeurs de se faire connaitre en dehors de la recherche (sur la première page, la plus visitée). De son côté, Apple pourrait faire d'une pierre deux coups, en monétisant la manoeuvre.