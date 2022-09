Europe : Apple va augmenter le prix des apps et des achats intégrés au 5 octobre

Hausse générale des grilles tarifaire de l'App Store

La hausse s’effectuera automatiquement -dès le 5 octobre- dans tous les états de laLe mouvement haussier ne s’arrête pas là et s’appliquera également au Chili, en Égypte, au Japon, en Malaisie, au Pakistan, en Pologne, en Corée du Sud, en Suède et au Vietnam. Cupertino entend apparemmentPour rappel,. Par exemple, le premier niveau passera de 0,99 € à 1,19 €, tandis que le niveau maximum devrait augmenter de 999 € à 1 199 €.Régulièrement, la firme ajuste ses tarifs dans le monde entier et plus d'informations sur cette augmentation peuvent être trouvées sur le site web d'Apple. Les développeurs pourront alors choisirle niveau de prix de leurs applications pour s'adapter aux augmentations ou pas. Less ne seront pas affectés par les augmentations de prix.