iPhone 14 Pro : un premier démontage montre les changements internes

Au-revoir encoche, bonjour Dynamic Island

Une meilleure dissipation de la chaleur ?

Nous ne devons pas ce premier démontage en règle aux ceintures noires de tournevis d'iFixit mais à la chaîne YouTube PBKreviews qui a pu mettre la main sur un exemplaire d'iPhone 14 Pro Max., dont la batterie en L de 4 323 mAh (contre 4 352 mAh pour la génération précédente),La plaque métallique recouvrant la carte mère et portant l'inscription A16 Bionic dispose de pads en graphite afin de dissiper la chaleur, Apple ayant indiqué lors de la keynote avoir amélioré ce point sur toute la gamme afin de mieux maitriser la montée en température et donc de profiter de performances plus constantes. Un film de graphite est d'ailleurs également présent à l'arrière de la dalle OLED.On peut également apprécier(une première pour les iPhone, il était auparavant placé au sein de l'encoche), permettant ainsi une empreinte 30% plus petite pour la Dynamic Island. Il est également possible d'apercevoir les éléments nécessaire aux messages d'urgence par satellite, l'absence de tiroir pur la SIM physique (les modèles US en sont désormais totalement dépourvus), ou encore le module optique ayant pris cette année de l'embonpoint afin d'accueillir le nouveau capteur 48 mégapixels. Nous devrions rapidement pouvoir profiter de démontage encore plus détaillés afin de mieux apprécier les changements apportés aux nouveaux iPhone.