On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski ! Meilleur que GoPro ? (vidéo)

Action

Meilleur qu'une GoPro ?

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

Des résultats impressionnants

HyperSmooth

petit

L'iPhone n'est pas (encore ?) une caméra d'action

compliqués

légers

Afin de voir ce que ce nouveau téléphone a dans le ventre, on a décidé de braver l'océan, etEvidemment, l'iPhone n'est pas une GoPro et l'on vous déconseille pareil usage, mais vous allez voir queComme vous avez pu le voir dans la vidéo, le travail réalisé par Apple est assez fantastique :. Même la caméra située sur le jetski, pourtant bien malmenée, parvient à fournir des images parfaitement stables et fluides, tout au long de notre tournage. On notera également que l'iPhone propose du vrai HDR 10 Bit Dolby Vision, ce qui offre une plage dynamique assez exceptionnelle pour un si petit appareil.Pour autant,. La fluidité est telle que-on peut évidemment désactiver ou réduire la stabilisation. Le constructeur de caméras sportives parvient également à conserver une résolution plus élevée (4K60) grâce à un capteur de 24MP dans lequel il peut aller se recadrer bien plus largement, qu'Apple et soncapteur de 12MP, obligé de réduire la résolution à 2,8K.Avec un tel niveau de qualité, s'il est bien protégé, on peut tout à fait envisager de l'utiliser pour filmer des sports relativement, comme le VTT, le ski (nautique) ou encore le parapente... Reste que l'électronique et les jolis boitiers métalliques n'aiment pas forcément autant l'eau de mer ni les chutes à répétition qu'un châssis de GoPro, bien plus adapté aux secousses et aux agressions extérieures.En revanche,, comme un témoin d'enregistrement au dos de l'appareil, un bouton dédié pour enregistrer une vidéo/photo, et surtout un système pour éviter que les micros soient coupés à la moindre petite brise ou en contact avec de l'eau.In fine,, ou à main levée au ski ou dans des sports plus. Savoir qu'on a dans la poche une fonctionnalités de GoPro, c'est une nouvelle corde à l'arc de l'iPhone, plus polyvalent que jamais sur la partie vidéo !