iPhone 14 Pro : la Dynamic Island affiche aussi des points orange et vert !

Ainsi, dans cette encoche, on peut remarquer deux petits points vert et orange qui s'allument par intermittence, une particularité que les possesseurs d'iPhone 12 et 13 connaissent déjà.Apparus avec iOS 14,s'invitent avec certaines applications. En effet, ils apparaissent sous forme de cercles colorés dans l'île dynamique (précédemment ils étaient à coté de l'indicateur de puissance du signal).. Sur les MacBook et les iMac , Apple dispose d'un voyant vert (physique) à côté de la webcam. Pour les iPhone et les iPad (qui n’ont pas de LED physique), la firme a simulé unConcrètement, le pointsignifie qu'une. Cela ne veut pas forcément dire qu'une conversation est enregistrée mais que l'app y a accès. Il peut arriver lorsque l'on utiliseou, ou. Si le point orange apparaîthors contexte, cela pourrait indiquer uneà la vie privée, voire un bug (cf Instagram). L’utilisateur peut ainsi décider de contacter le développeur s'il estime que cet accès n'est pas en corrélation avec la nature de l'application.