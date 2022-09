iPhone 14 : la détection d'accident de la route testée en conditions réelles

iPhone 14 : la détection d'accident mise à l'épreuve

Une fonctionnalité qui peut sauver des vies

La chaine YouTube TechRax , spécialisée dans la destruction de matériel technologique en tout genre,en le fixant à l'intérieur d'un véhicule contrôlé à distance avant de l'envoyer percuter (il a fallu s'y prendre à deux fois) des carcasses de voitures et ainsi simuler les conditions réunies lors d'un accident réel.(environ 10 secondes),Pour rappel, les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE2 s'appuient sur des capteurs (gyroscope, accéléromètre, microphone, GPS) plus performants sur ces nouvelles générations d'appareil Apple pour tenter d'analyser un changement de direction brusque, des variations dans la vitesse du véhicule, des bruits d'accidents et l'éventuelle activation des airbags pour détecter un accident de la route (et non pas d'autres cas, comme un gros freinage d'urgence) et appeler automatiquement les secours. Le constructeur souhaite évidemment que les utilisateurs n'aient jamais besoin de cette fonctionnalité, mais l'analyse des mouvements couplée à ces capteurs plus rapides permettraient donc effectivement de détecter un éventuel accident, d'appeler les secours