Meta (Facebook) poursuivie pour non respect des règles de confidentialité d'iOS

Cela permet à Meta d'intercepter, de surveiller et d'enregistrer les interactions et les communications de ses utilisateurs avec des tiers, en fournissant à Meta des données qu'il agrège, analyse et utilise pour augmenter ses revenus publicitaires

Elle fait en effet l'objet d'un recours collectif, l'accusant de suivre et de collecter les données personnelles des utilisateurs d'iPhone, et ce, malgré les fonctionnalités d'Apple visant à bloquer ce type de suivi.Cet été, on avait appris que(y compris les mots de passe),. Bien évidemment cette pratique va à l’encontre de la politique de transparence du suivi des applications (ATT) d'Apple.Pour rappel, cette dernière exige que les applications demandent le. En pratique, Meta a développé un navigateur intégré à ses applications, basé sur WebKit. Mais ce dernier lui permet -via un code JavaScript de suivi nommé Meta Pixel- depeut-on lire dans les documents officiels déposés hier devant un tribunal de San Francisco. Ainsi, cette nouvelle action poursuit donc le groupe de Mark Zuckerberg, pour