Pour Tim Cook, il n'y a pas d'excuse à l'absence des femmes dans la technologie

Par le passé, la firme s'est illustrée dans ce domaine, cherchant à renforcer l'égalité de traitement et des chances des femmes, mais aussi à améliorer la diversité et l'inclusion.Pour le CEO d'Apple, il n'y a mêmepour qu'il n'y ait pas plus de femmes dans la technologie.les entreprises ne pouvant pas se réfugier derrière l'argument selon lequelet qu'il n'est pas possible d'embaucher.D'après lui, il faut donc(et par là, de favoriser l'apprentissage du code à l'école, il y avait longtemps).De son côté,, affirmant que l'économie des applications iOS représenterait plus de 440 000 emplois à travers le Royaume-Uni (sans doute directs et indirects). Il indique que le pays est le principal fournisseur d'emplois d'applications iOS en Europe, qui lui-même prend désormais en charge 2,3 millions d'emplois au total.Enfin, Tim Cook s'est fendu de quelques allusions sur les ventes d'EarPods s'amusant de la paire utilisée par le journaliste (mais il aurait pu voir le dernier Live de Mac4ever également...). Il a toutefois précisé qu'Apple en vendait toujours et que! Et en teasing de fin, il s'est bien évidement tourné vers le futur casque AR d'Apple, estimant qu'un jour viendrait où les gens se demanderaient...