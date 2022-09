Intel Unison proposera une meilleure intégration des iPhone sous Windows

Une meilleure intégration des iPhone sous Windows

connecter de manière transparente

De son côté, Dell arrête Mobile Connect

Feu Dell Mobile Connect

Avec Unison,. Le nouvel outil d'Intel prendra en charge l'envoi de messages depuis les PC Windows compatibles, ainsi que la gestion des appels depuis l'ordinateur (à la manière de la fonctionnalité Phone Link actuelle de Windows pour Android), mais également le transfert rapide de fichiers entre les plateformes, que ce soit du téléphone vers l'ordinateur, par exemple pour les photos, mais également de l'ordinateur vers le smartphone.La nouvelle application d'Intel sera déployée. Les machines embarquant les processeurs Intel de treizième génération pour PC portables seront également compatibles mais ne devraient pas être commercialisées avant le début de l'année prochaine.Dell proposait une solution équivalente depuis janvier 2018 avec le pratique Mobile Connect permettant de gérer les smartphones depuis ses ordinateurs.(31 janvier 2023 pour les US, le Canada et le Japon). Pour rappel, Mobile Connect (qui prenait en charge les iPhone contrairement à la solution Phone Link intégrée à Windows 10/11) permettait d'afficher l'écran de leur smartphone sur les ordinateurs Dell/Alienware, de recevoir les notifications, de répondre aux messages et d'échanger plus simplement des données (photos, vidéos et autres fichiers) entre les deux périphériques.