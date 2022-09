Intel compte toujours vendre ses processeurs à Apple

ne cesserait pas d'essayer de séduire Apple

Apple a décidé qu'ils pouvaient fabriquer eux-mêmes une meilleure puce que nous. Et vous savez, ils ont fait du bon travail. Donc, ce que je dois faire, c'est créer une meilleure puce qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes

Alors que le fondeur de Santa Clara vient de lever officiellement le voile sur ses nouvelles puces de treizième génération (qui semblent prometteuses en termes de performances, reste à savoir pour quelle consommation),. Cette remarque confirme les propos du dirigeant Pat Gelsinger qui indiquait en octobre 2021afin de compter à nouveau Cupertino parmi ses clients.Vu le succès de ses puces Apple Silicon,. La compétition entre les différents acteurs du marché a toutefois du bon pour les consommateurs, et les progrès de ses concurrents ont ainsi permis d'offrir un petit coup de fouet à Intel (qui s'était, il est vrai, un peu endormie sur ses lauriers ces dernières années) mais qui montre actuellement qu'elle peut encore surprendre ses concurrents avec des produits réellement performants.Actuellement,le Mac mini et le Mac Pro. Ces deux machines sont toutefois en fin de fin et réellement peu attractives pour les éventuels clients (sauf à vouloir absolument faire tourner Windows via Boot Camp). Ces derniers Mac Intel devraient par ailleurs rapidement disparaître du catalogue à la faveur de modèles dotés de puces maison.