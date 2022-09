Apple fermera totalement DarkSky en 2023

En 2020, Apple avait acquis l'application météo Dark Sky, et, peu après, avait fermé l'application pour Android.Apple avait précédemment prévu de commencer à fermer l'application, le site Web et l'API Dark Sky à la fin de 2021.Dans un post de blog, il était question que l'application iOS, l'application web et l'API de DarkSky resteraient disponibles jusqu'à la fin de 2022 avant de disparaître complètement. Enfin pas tout à fait. En effet, l'app Météo sous iOS 15 s'inspire d'ailleurs fortement de cette dernière. On y retrouve en effet une partie du design, les graphiques, ou encore l'affichage des cartes en plein écran.