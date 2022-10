En conditions réelles, un iPhone 14 déclenche l’alerte de détection d'accidents

Crash Détection

à peu près la moitié des accidents graves se produisent dans les zones rurales, et la majorité n'impliquent qu'un seul véhicule

La détection des accidents sur l'iPhone et l'Apple Watch a été conçue pour aider dans des situations comme celle-ci

Comment fonctionne la Détection d'Accident ?

Connexion d'urgence par satellite

Apple prévoit une longue liste d'accidents

Un double système d'alerte et des appels automatiques

Appel d'urgence

L'iPhone d'un passager a envoyé une alerte automatique pour un accident mortel.Ce dernier a eu lieu à Lincoln, dans le Nebraska. Cinq des six occupants du véhicule ont trouvé la mort instantanément, le sixième décédant un peu plus tard à l'hôpital.Selon, il n'y avait pas d'autres véhicules impliqués, ni de témoins, la police locale estiment qu'il s'agitque la région ait connu. Les causes ne sont pas encore connues et toutes les possibilités seront examinées (peut-être en utilisant certaines données de l'iPhone.", a déclaré Deirdre Caldbeck lors de la keynote.Elle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l' iPhone ou l' Apple Watch appelle automatiquement un service d'urgence.Dans une vidéo,, qui est activée par défaut sur tous les modèles d' iPhone 14 , l' Apple Watch Series 8 , l' Apple Watch Ultra et l' Apple Watch SE de deuxième générationSur son site web , la firme californienne confirme son approche dévoilée pendant: la fonction de détection des accidents est conçue pour détecter les accidents de voiture graves, tels que(voitures fourgonnettes, SUV, camionnettes etc). Elle se veutdans sa liste, insistant sur l'incapacité de tout prévoir.De même, l' iPhone ou l' Apple Watch affichera une alerte et / ou déclenchera une alarme.Si l'utilisateur est capable de le faire, il pourra appeler les services d'urgence juste en faisant glisser le curseurou rejeter l'alerte. S'il ne répond pas à l'alerte après 10 secondes, l 'iPhone ou la montre lancera un second compte à rebours de 10 secondes, avant d'appeler automatiquement les services d'urgence.