App Store : la hausse des prix est déjà applicable !

Imaginez qu’un propriétaire dise à son locataire et petite entreprise qu'il doit augmenter ses prix et que celui-ci n’ait pas son mot à dire sur la question ou aucune solution de repli ? C'est ce qu'Apple fait aux développeurs sans autre raison que d’augmenter les résultats de Apple. Ils imposent unilatéralement une augmentation des prix aux développeurs dans plusieurs pays sans aucune justification. Les développeurs n'ont pas d'autre choix que de se conformer parce que l'App Store est le seul moyen d'atteindre plus d'un milliard d'utilisateurs iOS.

La société suivait le mouvement inflationniste du moment, marqué notamment par la faiblesse de l'euro par rapport au dollar américain. Cette nouvelle grille entre donc aujourd’hui en application dans tous les états de la zone euro.Pour rappel, le premier niveau passe de 0,99 € à 1,19 €, tandis que le niveau maximum augmente de 999 € à 1 199 €.Cependant, les développeurs peuvent choisir d’ajuster le niveau de prix de leurs applications et les renouvellements automatiques ne seront pas affectés par les augmentations de prix. Rappelons que, régulièrement, la firme ajuste ses tarifs dans le monde entier et plus d'informations sur cette augmentation peuvent être trouvées sur le site web d'Apple.De son côté,Ainsi, Final Cut Pro et Logic Pro viennent de voir leur prix augmenter lors de la configuration d'un nouveau Mac sur l'Apple Store : Final Cut Pro est maintenant à 349,99 € (ancien prix : 299€) alors que Logic Pro passe à 239,99 € (ancien prix à 199€)...À ce sujet Il n’a, ainsi pas hésité a comparé Apple à un propriétaire de logements dont les locataires n'ont nulle part où aller car il n'y a pas d'App Store alternatif que les développeurs peuvent utiliser :