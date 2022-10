Meta : un possible vol de données d’un million d'utilisateurs

47 applications iOS

Cela faisait fort longtemps que nous n’avions connu un. En effet, Meta a émis un avertissement de sécurité concernant le réseau social à destination d’environ un million d'utilisateurs indiquant que leurs identifiants de connexion pourraient avoir été volés par des applications frauduleuses.La plupart des applications concernait Android, mais. Ainsi des chercheurs en sécurité du groupe affirment avoir identifié au cours de la dernière annéeLes applications se seraient déguisées en services, comme des, les applications d'et les outils de. Ces dernières exigent souvent que les utilisateurs seMais ces paramètres ne sont en réalité qu'un outil détourné pour accéder à des informations personnelles, bon nombre d’entre elles étant à peine fonctionnelles.Si vous avez utilisé l'une des applications d'escroquerie reconnues en tant que telles, Meta vous enverraRappelons qu'il y a tout juste deux semaines,, l'accusant de suivre et de collecter les données personnelles des utilisateurs d'iPhone, et ce, malgré les fonctionnalités d'Apple visant à bloquer ce type de suivi.Cet été, on avait appris que Meta pouvait suivre les interactions, les sélections de texte et même les entrées textes des utilisateurs (y compris les mots de passe), lors de l'utilisation du navigateur intégré à l'application. Bien évidemment cette pratique va à l’encontre de la politique de transparence du suivi des applications (ATT) d'Apple.Cette dernière exige en effet que. En pratique, Meta a développé un navigateur intégré à ses applications, basé sur WebKit, lui permettant -via un code JavaScript de suivi nommé Meta Pixel- de traquer tous les liens et sites Web affichés.Parmi les nombreux documents officiels déposés devant un tribunal de San Francisco, Meta indique que. Ainsi, cette action poursuit le groupe de Mark Zuckerberg, pour ne pas avoir respecté les directives d’Apple mais aussi les lois nationales et fédérales concernant le recueil des données utilisateur.