L'iPhone SE 4 6,1" aurait une encoche (Dynamic Island ?) et Touch ID sur le coté

Un iPhone SE 4 de 6,1" avec une encoche

Et un bouton latéral Touch ID ?

Et pourquoi pas une dynamic Island ?

Le look d'un iPhone XR

Comme cela arrive assez fréquemment, l'analyste est revenu sur ses dernières estimations concernant le petit iPhone de quatrième génération.Il serait surtout doté d'unepour le module photo avant. Mais cette dernière pourrait abriter quelques surprises. Sa taille pourrait être différente des autres iPhone. Il serait logique qu'elle soit légèrementvu les dimensions du smartphone et les fonctions prévues (pas de Face ID, donc pas de capteur TrueDepth).mais toujours. L'intégration d'un système TrueDepth pourrait être trop onéreux pour cette gamme de prix. Le mécanisme de reconnaissance biométrique ne serait. Plusieurs analystes -dont Ming-Chi Kuo- sont aussi du même avis.Enfin et, on pourrait même envisagerà l'iPhone SE de quatrième génération, un changement qui pourrait être plausible. L'îlot est arrivé en 2022 sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, il est supposé se généraliser à tous les modèles d'iPhone 15 en 2023. Son extension à l'iPhone SE en 2024 pourrait donc êtreDe leur côté, le site chinoiset leJon Prosser estiment que l'iPhone SE devrait changer de look pour opter le(ce qui est compatible avec la disparition du bouton principal). Ce changement est également logique, puisque les trois précédentes génération d'iPhone SE ont toute emprunté le châssis et la conception d'appareils plus anciens.Elle a repris le design du précédent iPhone SE, avec une puce A15 (et donc une puissance identique à l'iPhone 13, le nouveau venu étant doté de 4 Go de RAM tout comme son aîné), une meilleure autonomie, la 5G (mais sans les ondes millimétriques), le verre résistant Ceramic Shield des iPhone 13, une certification IP67, et une optique 12 mégapixels revue avec Deep Fusion, Smart HDR4, et styles photographiques.