iPhone SE 4 : un look d'iPhone XR avec une vraie-fausse encoche et Touch ID

Après une petite absence,est de retour dans une nouvelle vidéo au cours de laquelle il s'épanche sur le prochain petit iPhone SE. Après avoir emprunté le look de l'iPhone 5S puis de l'iPhone 8, ce serait logiquement au tour de l'iPhone XR de prendre leur place. Une logique qu'a déjà avancé le site chinoisen octobre 2021.Hormis le look, le leaker reste évasif / incertain sur les composants internes et les spécifications du smartphone. On se doute bien que pourToutefois, Jon Prosser se veut peu aventureux dans ses prévisions et s'est aligné sur un analyste renommé -Ross Young, analyste et CEO de Display Supply Chain Consultants- qui a déclaré que le prochain iPhone SE serait doté d'un écran de 6,1 pouces avec une découpe en forme deen haut de l'écran.En effet, le smartphone ne proposerait pas Face ID, mais toujours. L'intégration d'un système TrueDepth pourrait être trop onéreux pour cette gamme de prix. Le mécanisme de reconnaissance biométrique ne serait pas sous l'écran mais sur le bouton latéral comme certains iPad. Par conséquent, sa taille pourrait être différente des autres iPhone. Il serait logique qu'elle soit légèrement plus étroite vu les dimensions du smartphone et des fonctions prévues.