Pas de puces de mémoire NAND chinoises pour Apple !

Depuis plusieurs années, Apple cherche à diversifier ses sous-traitants.. Elle entendait ainsi équiper les iPhone vendus sur le marché chinois et aurait même envisagé de pousser jusqu'à 40 % de tous ses iPhone. D'un point de vue technique, elle avait déjà terminé le, mais c'était avant que Washington ne s'en mêle et identifie YMTC ainsi que 30 autres entités chinoises comme appartenant à une liste d'entreprises que les responsables américains n'ont pas été en mesure d'inspecter. Par conséquent, il est interdit aux entreprises américaines de partager toute conception, technologie, document ou spécification avec les entreprises de cette liste ! Il ne reste plus à Cupertino qu'aller voir ailleurs.