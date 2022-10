Demander

Avec iOS 16, les opérations de copier-coller entre les applications pouvaient entrainer l'affichage de demandes d'autorisation superflues , ce qui a été réglé avec la mise à jour 16.0.2.Il sera ainsi possible d'opter pouretafin de régler plus finement l'accès au presse-papier d'une application. Le respect de la confidentialité est un point important dans le discours d'Apple, mais la multiplication des notifications et l'ajout de nombreuses options à différents endroits du système pourrait également alourdir l'expérience utilisateur et faire ressembler iOS à une usine à gaz indigeste.