Les utilisateurs bouderaient l'iPhone 14 Plus (trop cher, peu de nouveautés)

Pour tout savoir sur l'iPhone 14 Plus, prenez le temps de lire notre test de l'iPhone 14 Plus . Bonne lecture.

Trois petits tours et puis s'en vont ! Si Apple semble sortir son épingle du jeu au niveau des ventes mondiales de smartphones, ce n'est pas grâce à l'iPhone 14 Plus.. Apparemment les utilisateurs préféreraient les iPhone 14 Pro, dotés de toutes les nouveautés cette année aux modèles non Pro comportant peu de changements (les iPhone 13 Pro se révélant pour le coup beaucoup avantageux financièrement).