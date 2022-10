Le chargeur MagSafe Anker 3-en-1 pour iPhone/AirPods/Apple Watch est dispo sur l'Apple Store

Un chargeur 3-en-1 Anker

Qu’est-ce que la technologie MagSafe ?

Adaptateur secteur 30W fourni

Les accessoires Anker sont souvent de bonne facture, etCe nouveau chargeur est certifié MagSafe, ce qui permettra de profiter d'une charge sans fil à 15W pour les iPhone 12/13/14 (12W pour les iPhone 12 et 13 mini), que ce soit en orientation portrait ou paysage. En sus, l'appareil est compact (6 x 6 x 6 centimètres pour 438 grammes, ce qui offrira une bonne stabilité une fois l'iPhone en place) et permettra de recharger des AirPods (ou tout autre appareil assez compact et compatible charge sans fil) sur la partie supérieure du cube une fois le support MagSafe déplié, ainsi qu'une Apple Watch via un galet magnétique escamotable.Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé tous ses nouveaux smartphones (les gammes iPhone 13 et iPhone 14) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture ), mais également. Les aimants sur les deux périphériques assurant que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées (les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point).Le chargeur Anker sera donc pratique en déplacement et permettra de charger simultanément trois périphériques et d'économiser ainsi un peu de place dans les bagages.permettant de profiter de la charge rapide MagSafe à 15W dès la sorite de la boîte.Si la charge de l'Apple Watch ne vous intéresse pas, Anker propose un modèle 2-en-1 compact (sans certification MagSafe et donc avec une charge à 7,5W pour l'iPhone) au tarif moins salé de 69,99 euros au lieu de 110,59€ (câble et chargeur 20W inclus).