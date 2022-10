iPhone : l’UE approuve définitivement l’USB-C comme port obligatoire

USB-C obligatoire pour l’iPhone en 2024 !

Une généralisation de l'USBC-C pas seulement pour des raisons écologiques

D'ici à fin 2024, de très nombreux appareils électroniques portables de petite et moyenne taille tels que les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques et les casques audio devront être équipés d’un port de recharge USB Type-C. Cette législation s’inscrit dans le cadre plus large visant à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs.

En effet, le Conseil vient d’approuver la directive du Parlement Européen, qui devrait être publiée dans la revue officielle de l'Union européenne.Le texte entrera en vigueuraprès sa publication, et les règles s'appliqueront. Seuls les produits mis en vente avant cette deadline seront exemptés et pourront continuer à être vendus après cette date. Pour les autres, cela sera USB-C obligatoire.Ce texte faisant de l'USB-C le port unique de charge est le premier du genre et ne manquera pas d’avoir un impact mondial, notamment sur Apple qui passe par son port propriétaire lightning.D’ici 2026, tous les nouveaux téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles et enceintes portables, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs et ordinateurs portables rechargeables via un câble filaire,devront être équipés d'un port USB-C. Des exceptions s'appliqueront aux appareils trop petits pour offrir un port USB-C, tels que des smartwatches, des trackers de santé et certains équipements sportifs, mais