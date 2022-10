iPhone : l'Europe passe en force, l'USB-C sera obligatoire en 2024 !

L'USB-C obligatoire pour 2024

Une généralisation de l'USBC-C pas seulement pour des raisons écologiques

D'ici à fin 2024, de très nombreux appareils électroniques portables de petite et moyenne taille tels que les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques et les casques audio devront être équipés d’un port de recharge USB Type-C. Cette législation s’inscrit dans le cadre plus large visant à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs.

visant à réduire les déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix plus durables

Un changement limité ?

Après un premier accord cet été, levient d'adopter ce jour un texte imposant un. Celui-ci entrera en vigueur en 2024, soit dans unLe but est ici d'imposer à l'ensemble des fabricants de smartphones, tablettes et casques audio d'utiliser un formant unique, l'USB-C. A priori certains produits -jugés trop petits- ne seraient pas concernés, comme les montres ou les écouteurs sans fil. L’Apple Watch ou les AirPods devraient être sauvés pour le moment.La nouvelle loi, adoptée par la plénière mardi par 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions, fait partie d'un effort plus large de l'UEPour autant,au vu des dernières rumeurs, qui estiment que le changement interviendra avec l'iPhone 15. Il se pourrait donc qu'Apple abandonne le port Lightning bien avant la date d'effet du texte...