Qu’attendre des prochains résultats d’Apple ?

Une demande fluctuante pour l’iPhone 14

grande question sera de savoir dans quelle mesure l'entreprise fait face aux pénuries continues de sa chaîne d'approvisionnement. Les ventes d'iPad et de Mac dépendront autant de la disponibilité que de la demande

Un contexte économique instable

Rappelons que son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes américaines- est décalé par rapport à l'année civile : il commence le 1er octobre de chaque année pour finir le 30 septembre de la suivante. Il s’agira donc du dernier trimestre de son exercice !Comme chaque fois, les analystes attendent les résultats de, et plus particulièrement de la gamme Pro qui bénéficie des faveurs du public.. Ainsi, le consensus de Wall Street donne une moyenne de 88,43 milliards de dollars pour le chiffre d’affaire, soit une belle progression de 6,1% et des bénéfices trimestriels de 1,26 $ par action soit une hausse d'une année sur l'autre de +1,6 %.Mais déjà de nombreux investisseurs et analystes sont plus préoccupés par le prochain trimestre, le quatrième et dernier de l’année civile 2022 et le premier de son exercice fiscal 2023. Dans le même temps, et comme souvent depuis deux ans, laToutes ces incertitudes, associés à un dollar très fort, finissent de, période traditionnellement faste pour Apple, avec les nouveaux iPhone, Apple Watch et iPad, ou les possibles Mac attendus sous peu. En effet les augmentations de prix ont été nombreuses (et pas que pour Apple) et provoquent de nombreuses inquiétudes du côté de la demande.Cette présentation tiendra en effet compte en totalité les produits présentés durant l’été comme(disponible en juillet) et le(disponible fin juin). On retrouvera également les tous premiers chiffres de vente concernant une partie des produits dévoilés lors du Special Event “Far Out”, soit les tout derniers! En revanche, dévoilés ce mois-ci, l’iPad Pro M2 et l’iPad 10 ne seront pas comptabilisés.Traditionnellement, la publication des résultats sera suivie par. L’an dernier à la même époque, les Mac avaient affiché une petite hausse (+1,62%) avec un chiffre d'affaires de 9,178 milliards de dollars, tout comme les Wearables (11,54%) et l’iPad (21,41%). Dans le même temps, les Services avec 18,277 milliards de dollars (+25,62 %) affichaient toujours cette belle forme. Bien sûr, l'iPhone avait consolidé sa position de produit phare ayant rapporté 38,868 milliards de dollars ! L'année dernière à la même période, Apple affichait un chiffre d'affaires de 83,360 milliards de dollars (+28,84% sur une année) et un bénéfice de 20,551 milliards de dollars (+62,16% sur un an). Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires global s’élevait à 365,817 milliards et 94,680 milliards de dollars pour le bénéfice.